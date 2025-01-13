سعر PEPEBNBS (PEPEBNBS)
سعر PEPEBNBS (PEPEBNBS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PEPEBNBS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PEPEBNBS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.62
- تغيير سعر PEPEBNBS خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PEPEBNBS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PEPEBNBS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PEPEBNBS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PEPEBNBS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-18.24%
|60 يوم
|$ 0
|+9.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PEPEBNBS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-25.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In a parallel universe, PEPE is no longer just a simple meme, it has become a ridiculous and mysterious cryptocurrency - PEPEBNBS! This absurd PEPE not only swept the Internet, but also swept the cryptocurrency market, leading an unprecedented wave of weirdness.
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