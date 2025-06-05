سعر Pepe2025 (PEPE2025)
سعر Pepe2025 (PEPE2025) المباشر لليوم هو USD 0.183881. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PEPE2025 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pepe2025 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.10M
- تغيير سعر Pepe2025 خلال اليوم هو +1.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pepe2025 مقابل USD هو $ +0.0022642 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepe2025 مقابل USD هو $ +0.0285038719 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepe2025 مقابل USD هو $ +0.0971401765 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepe2025 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0022642
|+1.25%
|30 يوم
|$ +0.0285038719
|+15.50%
|60 يوم
|$ +0.0971401765
|+52.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepe2025: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.81%
+1.25%
+0.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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Rp3,014.44214064
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Rs51.854442
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NT$5.50355833
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د.إ0.67484327
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Fr0.14894361
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HK$1.44162704
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