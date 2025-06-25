سعر pepe wif cig (PWC)
سعر pepe wif cig (PWC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 117.56K. يتم تحديث سعر PWC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق pepe wif cig الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر pepe wif cig خلال اليوم هو -10.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M
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خلال اليوم، كان سعر pepe wif cig مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر pepe wif cig مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر pepe wif cig مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر pepe wif cig مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.04%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر pepe wif cig: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.24%
-10.04%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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