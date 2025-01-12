سعر PEPE UWU (CUTE)
سعر PEPE UWU (CUTE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.39K. يتم تحديث سعر CUTE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PEPE UWU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 592.72
- تغيير سعر PEPE UWU خلال اليوم هو +1.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 777.78B
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خلال اليوم، كان سعر PEPE UWU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PEPE UWU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PEPE UWU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PEPE UWU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.81%
|30 يوم
|$ 0
|+64.49%
|60 يوم
|$ 0
|+11.27%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PEPE UWU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.61%
+1.81%
-31.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pepe UWU ($CUTE) is a digital asset in the form of a meme token, designed to encapsulate and spread themes of kindness and charm within the crypto community. It draws inspiration from the iconic Pepe meme, infusing it with an "UWU" essence, a term often associated with cuteness and endearing emotions in internet culture. The token primarily serves as a playful and lighthearted addition to the world of digital currencies, emphasizing its role as a symbol of positivity and fun.
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