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سعر PEPE UWU (CUTE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.39K . يتم تحديث سعر CUTE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PEPE UWU الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 592.72 - تغيير سعر PEPE UWU خلال اليوم هو +1.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 777.78B

أداء سعر PEPE UWU (CUTE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PEPE UWU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PEPE UWU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PEPE UWU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PEPE UWU مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.81% 30 يوم $ 0 +64.49% 60 يوم $ 0 +11.27% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PEPE UWU (CUTE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PEPE UWU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.61% تغير السعر (1يوم) +1.81% تغير السعر (7 أيام) -31.10%

معلومات سوق PEPE UWU (CUTE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: