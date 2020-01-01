توكنوميكس Pepe Undead (PEPEZ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pepe Undead (PEPEZ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pepe Undead (PEPEZ) One dark night, a cunning digital virus managed to infiltrate PepeCoin's system. Little by little, the virus began to corrupt the code of the cryptocurrency, transforming it into something never seen before, Pepe Undead. 🦠 As the virus spread, transactions with PepeCoin failed and gave errors. Prices fluctuated wildly and the tokens acted as if they were possessed. 🐸 Quickly, Pepe Undead, the first memecoin that infected its rival Pepe to end his leadership, caught the attention of the community and gained great popularity. It will not stop infecting Pepe until it overcomes him, then it will go after the dogs. 🌕 You can't kill someone who is already dead, join #PepeUndead in his infection. الموقع الرسمي: https://pepeundead.com اشتر PEPEZ الآن!

توكنوميكس Pepe Undead (PEPEZ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pepe Undead (PEPEZ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.90K $ 7.90K $ 7.90K إجمالي العرض: $ 589.28M $ 589.28M $ 589.28M العرض المتداول: $ 589.28M $ 589.28M $ 589.28M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.90K $ 7.90K $ 7.90K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00078591 $ 0.00078591 $ 0.00078591 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000766 $ 0.00000766 $ 0.00000766 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Pepe Undead (PEPEZ)

توكنوميكس Pepe Undead (PEPEZ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pepe Undead (PEPEZ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PEPEZ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PEPEZ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PEPEZ، استكشف السعر المباشر لتوكن PEPEZ!

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