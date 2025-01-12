سعر Pepe Undead (PEPEZ)
سعر Pepe Undead (PEPEZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 49.96K. يتم تحديث سعر PEPEZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pepe Undead الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.52
- تغيير سعر Pepe Undead خلال اليوم هو +0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 589.28M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PEPEZ مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PEPEZ.
خلال اليوم، كان سعر Pepe Undead مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepe Undead مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepe Undead مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepe Undead مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.01%
|30 يوم
|$ 0
|-61.31%
|60 يوم
|$ 0
|-77.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepe Undead: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.31%
+0.01%
-40.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
One dark night, a cunning digital virus managed to infiltrate PepeCoin's system. Little by little, the virus began to corrupt the code of the cryptocurrency, transforming it into something never seen before, Pepe Undead. 🦠 As the virus spread, transactions with PepeCoin failed and gave errors. Prices fluctuated wildly and the tokens acted as if they were possessed. 🐸 Quickly, Pepe Undead, the first memecoin that infected its rival Pepe to end his leadership, caught the attention of the community and gained great popularity. It will not stop infecting Pepe until it overcomes him, then it will go after the dogs. 🌕 You can't kill someone who is already dead, join #PepeUndead in his infection.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PEPEZ إلى AUD
A$--
|1 PEPEZ إلى GBP
￡--
|1 PEPEZ إلى EUR
€--
|1 PEPEZ إلى USD
$--
|1 PEPEZ إلى MYR
RM--
|1 PEPEZ إلى TRY
₺--
|1 PEPEZ إلى JPY
¥--
|1 PEPEZ إلى RUB
₽--
|1 PEPEZ إلى INR
₹--
|1 PEPEZ إلى IDR
Rp--
|1 PEPEZ إلى PHP
₱--
|1 PEPEZ إلى EGP
￡E.--
|1 PEPEZ إلى BRL
R$--
|1 PEPEZ إلى CAD
C$--
|1 PEPEZ إلى BDT
৳--
|1 PEPEZ إلى NGN
₦--
|1 PEPEZ إلى UAH
₴--
|1 PEPEZ إلى VES
Bs--
|1 PEPEZ إلى PKR
Rs--
|1 PEPEZ إلى KZT
₸--
|1 PEPEZ إلى THB
฿--
|1 PEPEZ إلى TWD
NT$--
|1 PEPEZ إلى CHF
Fr--
|1 PEPEZ إلى HKD
HK$--
|1 PEPEZ إلى MAD
.د.م--