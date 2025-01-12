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سعر Pepe Undead (PEPEZ) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 49.96K . يتم تحديث سعر PEPEZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pepe Undead الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.52 - تغيير سعر Pepe Undead خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 589.28M

أداء سعر Pepe Undead (PEPEZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pepe Undead مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepe Undead مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepe Undead مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepe Undead مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.01% 30 يوم $ 0 -61.31% 60 يوم $ 0 -77.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pepe Undead (PEPEZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepe Undead: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.31% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) -40.73%

معلومات سوق Pepe Undead (PEPEZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: