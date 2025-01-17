سعر PEPE UNCLE (UNCLE)
سعر PEPE UNCLE (UNCLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UNCLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PEPE UNCLE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.64K
- تغيير سعر PEPE UNCLE خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر UNCLE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر UNCLE.
خلال اليوم، كان سعر PEPE UNCLE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PEPE UNCLE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PEPE UNCLE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PEPE UNCLE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-24.75%
|60 يوم
|$ 0
|-7.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PEPE UNCLE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Say to PEPE UNCLE here! It is not only a lovely Memecoin, but also the freshest cryptocurrency. Smart tokens and scarce token supply, UNCLE is a new star of meme coins.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 UNCLE إلى AUD
A$--
|1 UNCLE إلى GBP
￡--
|1 UNCLE إلى EUR
€--
|1 UNCLE إلى USD
$--
|1 UNCLE إلى MYR
RM--
|1 UNCLE إلى TRY
₺--
|1 UNCLE إلى JPY
¥--
|1 UNCLE إلى RUB
₽--
|1 UNCLE إلى INR
₹--
|1 UNCLE إلى IDR
Rp--
|1 UNCLE إلى PHP
₱--
|1 UNCLE إلى EGP
￡E.--
|1 UNCLE إلى BRL
R$--
|1 UNCLE إلى CAD
C$--
|1 UNCLE إلى BDT
৳--
|1 UNCLE إلى NGN
₦--
|1 UNCLE إلى UAH
₴--
|1 UNCLE إلى VES
Bs--
|1 UNCLE إلى PKR
Rs--
|1 UNCLE إلى KZT
₸--
|1 UNCLE إلى THB
฿--
|1 UNCLE إلى TWD
NT$--
|1 UNCLE إلى CHF
Fr--
|1 UNCLE إلى HKD
HK$--
|1 UNCLE إلى MAD
.د.م--