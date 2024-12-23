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سعر Pepe Trump (PTRUMP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 929.20K . يتم تحديث سعر PTRUMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pepe Trump الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.06K - تغيير سعر Pepe Trump خلال اليوم هو -0.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 992.98M

أداء سعر Pepe Trump (PTRUMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pepe Trump مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepe Trump مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepe Trump مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepe Trump مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.31% 30 يوم $ 0 -10.36% 60 يوم $ 0 -76.20% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pepe Trump (PTRUMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepe Trump: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00100202$ 0.00100202 $ 0.00100202 عالية طوال الوقت $ 0.01756735$ 0.01756735 $ 0.01756735 تغير السعر (1 ساعة) -0.28% تغير السعر (1يوم) -0.31% تغير السعر (7 أيام) -19.26%

معلومات سوق Pepe Trump (PTRUMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: