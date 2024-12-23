سعر Pepe Trump (PTRUMP)
سعر Pepe Trump (PTRUMP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 929.20K. يتم تحديث سعر PTRUMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pepe Trump الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.06K
- تغيير سعر Pepe Trump خلال اليوم هو -0.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 992.98M
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خلال اليوم، كان سعر Pepe Trump مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepe Trump مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepe Trump مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepe Trump مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.31%
|30 يوم
|$ 0
|-10.36%
|60 يوم
|$ 0
|-76.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepe Trump: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
-0.31%
-19.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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