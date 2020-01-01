توكنوميكس Pepe the King Prawn (PRAWN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pepe the King Prawn (PRAWN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pepe the King Prawn (PRAWN) PRAWN is a viral TikTok meme that originated from Pepe the King Prawn. Its charm lies in its relatability, leading to countless variations of PRAWN memes that resonate with users. Despite being just two days old, PRAWN has already achieved notable milestones, including listings on exchanges like LBANK and Moonshot. The project is driven by a passionate team of community members and developers who actively manage social media platforms, fostering engagement and growth for this exciting memecoin. الموقع الرسمي: https://x.com/PepeKing_Prawn اشتر PRAWN الآن!

توكنوميكس Pepe the King Prawn (PRAWN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pepe the King Prawn (PRAWN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 120.55K $ 120.55K $ 120.55K إجمالي العرض: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M العرض المتداول: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 120.55K $ 120.55K $ 120.55K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.024724 $ 0.024724 $ 0.024724 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00008156 $ 0.00008156 $ 0.00008156 السعر الحالي: $ 0.00012007 $ 0.00012007 $ 0.00012007 معرفة المزيد عن سعر Pepe the King Prawn (PRAWN)

توكنوميكس Pepe the King Prawn (PRAWN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pepe the King Prawn (PRAWN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PRAWN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PRAWN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PRAWN، استكشف السعر المباشر لتوكن PRAWN!

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