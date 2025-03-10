سعر Pepe the King Prawn (PRAWN)
سعر Pepe the King Prawn (PRAWN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 160.18K. يتم تحديث سعر PRAWN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pepe the King Prawn الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 387.17K
- تغيير سعر Pepe the King Prawn خلال اليوم هو -10.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Pepe the King Prawn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepe the King Prawn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepe the King Prawn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepe the King Prawn مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.36%
|30 يوم
|$ 0
|-55.74%
|60 يوم
|$ 0
|-88.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepe the King Prawn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.94%
-10.36%
-41.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PRAWN is a viral TikTok meme that originated from Pepe the King Prawn. Its charm lies in its relatability, leading to countless variations of PRAWN memes that resonate with users. Despite being just two days old, PRAWN has already achieved notable milestones, including listings on exchanges like LBANK and Moonshot. The project is driven by a passionate team of community members and developers who actively manage social media platforms, fostering engagement and growth for this exciting memecoin.
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