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سعر Pepe the King Prawn (PRAWN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 160.18K . يتم تحديث سعر PRAWN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pepe the King Prawn الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 387.17K - تغيير سعر Pepe the King Prawn خلال اليوم هو -10.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر Pepe the King Prawn (PRAWN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pepe the King Prawn مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepe the King Prawn مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepe the King Prawn مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepe the King Prawn مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.36% 30 يوم $ 0 -55.74% 60 يوم $ 0 -88.53% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pepe the King Prawn (PRAWN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepe the King Prawn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.024724$ 0.024724 $ 0.024724 تغير السعر (1 ساعة) +1.94% تغير السعر (1يوم) -10.36% تغير السعر (7 أيام) -41.74%

معلومات سوق Pepe the King Prawn (PRAWN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: