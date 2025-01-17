سعر Pepe the Frog (PEPEBNB)
سعر Pepe the Frog (PEPEBNB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PEPEBNB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pepe the Frog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.60
- تغيير سعر Pepe the Frog خلال اليوم هو -0.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pepe the Frog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepe the Frog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepe the Frog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepe the Frog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.71%
|30 يوم
|$ 0
|+0.58%
|60 يوم
|$ 0
|+11.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepe the Frog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.71%
+2.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PepeBNB is a community-driven memecoin that pays homage to the popular meme character Pepe the Frog, known for breaking the internet with his quirky and irreverent personality. As a meme token, PepeBNB is built on the fundamental of a strong and active community, with a shared love of memes, humor, and all things internet culture. PepeBNB is designed to be a fun and lighthearted alternative to traditional cryptocurrencies, offering users a unique and playful way to participate in the crypto market. Users can buy and sell PepeBNB on various cryptocurrency exchanges, as well as use it to make purchases and transactions within the PepeBNB community. But PepeBNB is more than just a memecoin. It's a community of like-minded individuals who share a passion for memes and internet culture. The platform offers a space where members can connect with each other, share their favorite memes, and engage in discussions about all things internet-related. As a community-driven token, PepeBNB is built on the principle of decentralization, with no central authority or control. Anyone can participate in the network as a validator, helping to verify transactions and maintain the integrity of the blockchain. Overall, PepeBNB is a fun and innovative way to participate in the world of cryptocurrencies, built on the strong foundation of a passionate and active community. Whether you're a seasoned crypto investor or a newcomer to the space, PepeBNB offers a unique and engaging way to explore the world of memecoins and internet culture.
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