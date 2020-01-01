توكنوميكس Pepe Sora AI (PEPESORA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pepe Sora AI (PEPESORA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pepe Sora AI (PEPESORA) Welcome to the era of PepesoraAI, a creative fusion of Pepe culture, the innovative Sora platform, and the transformative power of artificial intelligence. PepesoaAI isn't just another token; it's a revolution in the making, promising an array of benefits and opportunities for its community members. الموقع الرسمي: https://pepesora.ai الوثيقة البيضاء: https://pepesoraai.gitbook.io/docs اشتر PEPESORA الآن!

توكنوميكس Pepe Sora AI (PEPESORA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pepe Sora AI (PEPESORA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 24.59K $ 24.59K $ 24.59K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00269334 $ 0.00269334 $ 0.00269334 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Pepe Sora AI (PEPESORA)

توكنوميكس Pepe Sora AI (PEPESORA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pepe Sora AI (PEPESORA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PEPESORA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PEPESORA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PEPESORA، استكشف السعر المباشر لتوكن PEPESORA!

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