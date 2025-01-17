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سعر Pepe Sora AI (PEPESORA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PEPESORA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pepe Sora AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.94 - تغيير سعر Pepe Sora AI خلال اليوم هو +4.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pepe Sora AI (PEPESORA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pepe Sora AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepe Sora AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepe Sora AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepe Sora AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.00% 30 يوم $ 0 -6.82% 60 يوم $ 0 -14.76% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pepe Sora AI (PEPESORA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepe Sora AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00269334$ 0.00269334 $ 0.00269334 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) +4.00% تغير السعر (7 أيام) +11.48%

معلومات سوق Pepe Sora AI (PEPESORA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: