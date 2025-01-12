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سعر Pepe SKULL (SKULL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.70K . يتم تحديث سعر SKULL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pepe SKULL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.86 - تغيير سعر Pepe SKULL خلال اليوم هو +0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر Pepe SKULL (SKULL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pepe SKULL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepe SKULL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepe SKULL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepe SKULL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.03% 30 يوم $ 0 -27.22% 60 يوم $ 0 -19.88% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pepe SKULL (SKULL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepe SKULL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00303939$ 0.00303939 $ 0.00303939 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) +0.03% تغير السعر (7 أيام) -23.38%

معلومات سوق Pepe SKULL (SKULL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: