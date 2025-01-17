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سعر Pepe Predator (SNAKE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SNAKE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pepe Predator الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.85 - تغيير سعر Pepe Predator خلال اليوم هو +0.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pepe Predator (SNAKE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pepe Predator مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepe Predator مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepe Predator مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepe Predator مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.21% 30 يوم $ 0 -29.99% 60 يوم $ 0 -35.68% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pepe Predator (SNAKE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepe Predator: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00219031$ 0.00219031 $ 0.00219031 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.21% تغير السعر (7 أيام) +6.85%

معلومات سوق Pepe Predator (SNAKE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: