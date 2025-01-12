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سعر PEPE MAGA (PEPEMAGA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 49.80K . يتم تحديث سعر PEPEMAGA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PEPE MAGA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.51K - تغيير سعر PEPE MAGA خلال اليوم هو -2.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 42,068.94T

أداء سعر PEPE MAGA (PEPEMAGA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PEPE MAGA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PEPE MAGA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PEPE MAGA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PEPE MAGA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.97% 30 يوم $ 0 -20.71% 60 يوم $ 0 +50.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PEPE MAGA (PEPEMAGA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PEPE MAGA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -2.97% تغير السعر (7 أيام) +9.57%

معلومات سوق PEPE MAGA (PEPEMAGA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: