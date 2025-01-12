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سعر Pepe Le Pew Coin ($PLPC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.23K . يتم تحديث سعر $PLPC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pepe Le Pew Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.63 - تغيير سعر Pepe Le Pew Coin خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 98.15T

أداء سعر Pepe Le Pew Coin ($PLPC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pepe Le Pew Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepe Le Pew Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepe Le Pew Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepe Le Pew Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -22.20% 60 يوم $ 0 -5.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pepe Le Pew Coin ($PLPC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepe Le Pew Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -4.45%

معلومات سوق Pepe Le Pew Coin ($PLPC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: