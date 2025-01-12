سعر Pepe Le Pew Coin ($PLPC)
سعر Pepe Le Pew Coin ($PLPC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.23K. يتم تحديث سعر $PLPC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pepe Le Pew Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.63
- تغيير سعر Pepe Le Pew Coin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 98.15T
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خلال اليوم، كان سعر Pepe Le Pew Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepe Le Pew Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepe Le Pew Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepe Le Pew Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-22.20%
|60 يوم
|$ 0
|-5.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepe Le Pew Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-4.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pepe Le Pew Coin is a pure meme coin with 0% taxes, renounced ownership, liquidity locked for 1,000 years and renounced, but with burn mechanics, utility and gamification baked into the contract, allowing Pepe Le Pew Coin move and grow easily with market as a contender for a top altcoin, in addition to being able to easily get onto centralized exchanges as demand dictates. This provides DeFi and Centralized Exchange holders the same experience. Pepe Le Pew Coin was born out of the community requesting the team create a meme coin with the legs to go the distance and become the next top alt coin. The team put months of effort into Pepe Le Pew Coin design and development to come up with something truly unique; a pure meme coin that includes mechanics, utility and governance.
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