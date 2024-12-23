سعر Pepe KRC20 ($PEPE)
سعر Pepe KRC20 ($PEPE) المباشر لليوم هو USD 0.00001999. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 573.72K. يتم تحديث سعر $PEPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pepe KRC20 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.98
- تغيير سعر Pepe KRC20 خلال اليوم هو -40.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 28.70B
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خلال اليوم، كان سعر Pepe KRC20 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepe KRC20 مقابل USD هو $ -0.0000118469 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepe KRC20 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepe KRC20 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-40.24%
|30 يوم
|$ -0.0000118469
|-59.26%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepe KRC20: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-40.24%
-52.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pepe KRC20 brings the iconic Pepe the Frog meme into the blockchain world, now available as a KRC-20 token on the Kaspa ecosystem. Pepe KRC20 celebrates Pepe’s deep roots in internet culture, particularly as a symbol of meme-driven innovation. As part of the rapidly growing Kaspa blockchain, the token benefits from the network's fast, scalable, and secure transaction infrastructure, powered by Kaspa’s innovative GhostDAG protocol.
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