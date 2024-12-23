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سعر Pepe KRC20 ($PEPE) المباشر لليوم هو USD 0.00001999 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 573.72K . يتم تحديث سعر $PEPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pepe KRC20 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.98 - تغيير سعر Pepe KRC20 خلال اليوم هو -40.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 28.70B

أداء سعر Pepe KRC20 ($PEPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pepe KRC20 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepe KRC20 مقابل USD هو $ -0.0000118469 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepe KRC20 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepe KRC20 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -40.24% 30 يوم $ -0.0000118469 -59.26% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pepe KRC20 ($PEPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepe KRC20: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001994$ 0.00001994 $ 0.00001994 24 ساعة مرتفع $ 0.0000335$ 0.0000335 $ 0.0000335 عالية طوال الوقت $ 0.0001074$ 0.0001074 $ 0.0001074 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -40.24% تغير السعر (7 أيام) -52.34%

معلومات سوق Pepe KRC20 ($PEPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: