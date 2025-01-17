سعر Pepe Inscriptions (PEPI)
سعر Pepe Inscriptions (PEPI) المباشر لليوم هو USD 1.55. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PEPI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pepe Inscriptions الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.74
- تغيير سعر Pepe Inscriptions خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pepe Inscriptions مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepe Inscriptions مقابل USD هو $ -0.6562033500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepe Inscriptions مقابل USD هو $ -0.1063636350 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepe Inscriptions مقابل USD هو $ -0.2333921520499438 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.6562033500
|-42.33%
|60 يوم
|$ -0.1063636350
|-6.86%
|90 يوم
|$ -0.2333921520499438
|-13.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepe Inscriptions: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-4.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$PEPI. The first & most memeable ERC-20i collection in existence on @base $PEPI is a unique, fully on-chain art project built on the innovative new ERC-20i format with inscription metadata. Each portion of tokens resembles a seed that generates unique 32x32 dynamic images of Pepe stored on-chain, depending on the wallet's token balance.
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