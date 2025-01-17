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سعر Pepe Inscriptions (PEPI) المباشر لليوم هو USD 1.55 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PEPI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pepe Inscriptions الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.74 - تغيير سعر Pepe Inscriptions خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pepe Inscriptions (PEPI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pepe Inscriptions مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepe Inscriptions مقابل USD هو $ -0.6562033500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepe Inscriptions مقابل USD هو $ -0.1063636350 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepe Inscriptions مقابل USD هو $ -0.2333921520499438 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.6562033500 -42.33% 60 يوم $ -0.1063636350 -6.86% 90 يوم $ -0.2333921520499438 -13.08%

تحليل سعر Pepe Inscriptions (PEPI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepe Inscriptions: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 432.46$ 432.46 $ 432.46 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -4.17%

معلومات سوق Pepe Inscriptions (PEPI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: