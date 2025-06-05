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سعر pepe in a memes world (PEW) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 380.32K . يتم تحديث سعر PEW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق pepe in a memes world الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر pepe in a memes world خلال اليوم هو -1.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00T

أداء سعر pepe in a memes world (PEW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر pepe in a memes world مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر pepe in a memes world مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر pepe in a memes world مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر pepe in a memes world مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.42% 30 يوم $ 0 +12.80% 60 يوم $ 0 -2.29% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر pepe in a memes world (PEW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر pepe in a memes world: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) -1.42% تغير السعر (7 أيام) -12.82%

معلومات سوق pepe in a memes world (PEW)

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