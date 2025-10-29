سعر Pepe Heimer المباشر اليوم هو 0.00008713 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PEHEM إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PEHEM بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Pepe Heimer المباشر اليوم هو 0.00008713 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PEHEM إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PEHEM بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن PEHEM

معلومات سعر PEHEM

الموقع الرسمي لـ PEHEM

اقتصاد توكن PEHEM

توقعات سعر PEHEM

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Pepe Heimer

سعر Pepe Heimer (PEHEM)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PEHEM إلى USD:

--
----
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Pepe Heimer (PEHEM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:48:37 (UTC+8)

معلومات سعر Pepe Heimer (PEHEM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03357127
$ 0.03357127$ 0.03357127

$ 0.00000807
$ 0.00000807$ 0.00000807

--

--

0.00%

0.00%

سعر Pepe Heimer (PEHEM) في الوقت الحقيقي هو $0.00008713. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PEHEM بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPEHEM على الإطلاق هو $ 0.03357127، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000807.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PEHEM -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Pepe Heimer (PEHEM)

$ 87.13K
$ 87.13K$ 87.13K

--
----

$ 87.13K
$ 87.13K$ 87.13K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Pepe Heimer هي $ 87.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PEHEM يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 87.13K.

سجل سعر Pepe Heimer (PEHEM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pepe Heimer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepe Heimer مقابل USD هو $ +0.0000080336 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepe Heimer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepe Heimer مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ +0.0000080336+9.22%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Pepe Heimer ( PEHEM )

Pepe Heimer is an innovative Layer 2 blockchain solution designed to revolutionize the way memes interact with blockchain technology. Amid the challenges of slow transaction speeds, high gas fees, and network congestion that plague many existing blockchains, Pepe Heimer aims to provide a fast, scalable, and efficient platform. By harnessing the infectious nature of memes, the project seeks to create an engaging environment where users can seamlessly transact and interact. This unique approach not only enhances the user experience but also promotes the vibrant culture of memes, making blockchain technology more accessible and enjoyable for a wider audience.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Pepe Heimer (PEHEM)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Pepe Heimer (USD)

كم ستكون قيمة Pepe Heimer (PEHEM) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Pepe Heimer (PEHEM) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Pepe Heimer.

تحقق الآن من توقعات سعر Pepe Heimer!

عملة PEHEM إلى العملات المحلية

توكنوميكس Pepe Heimer (PEHEM)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Pepe Heimer (PEHEM) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PEHEM والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Pepe Heimer (PEHEM)

كم يساوي Pepe Heimer (PEHEM) اليوم؟
سعر PEHEM المباشر في USD هو USD 0.00008713، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر PEHEM إلى USD الحالي؟
سعر PEHEM إلى USD الحالي هو $ 0.00008713. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Pepe Heimer ؟
القيمة السوقية لعملة PEHEM هي $ 87.13K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن PEHEM؟
العرض المتداول لتوكن PEHEM هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ PEHEM؟
حقق PEHEM سعرًا قياسيًا قدره 0.03357127 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ PEHEM؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00000807 PEHEM.
ما هو حجم تداول PEHEM؟
حجم تداول PEHEM المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع PEHEM هذا العام؟
قد يرتفع PEHEM هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر PEHEM لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:48:37 (UTC+8)

تحديثات Pepe Heimer (PEHEM) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,072.76
$113,072.76$113,072.76

-1.36%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,002.80
$4,002.80$4,002.80

-2.29%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04346
$0.04346$0.04346

-6.41%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.68
$196.68$196.68

-1.11%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1550
$3.1550$3.1550

-18.20%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,002.80
$4,002.80$4,002.80

-2.29%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,072.76
$113,072.76$113,072.76

-1.36%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.68
$196.68$196.68

-1.11%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6490
$2.6490$2.6490

+0.49%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19447
$0.19447$0.19447

-2.65%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.10256
$0.10256$0.10256

+5,028.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003502
$0.00003502$0.00003502

+438.76%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.278
$2.278$2.278

+203.73%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000021
$0.000000000000000000000021$0.000000000000000000000021

+90.90%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000315
$0.000000000000000000000315$0.000000000000000000000315

+85.29%