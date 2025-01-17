سعر Pepe Girl (PEPEG)
سعر Pepe Girl (PEPEG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PEPEG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pepe Girl الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.03K
- تغيير سعر Pepe Girl خلال اليوم هو -7.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pepe Girl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepe Girl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepe Girl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepe Girl مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.64%
|30 يوم
|$ 0
|-35.40%
|60 يوم
|$ 0
|+30.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepe Girl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-7.64%
-3.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? PEPE GIRL is a meme coin based on the popular internet meme, Pepe the Frog. PEPE GIRL aim is to create a fun and engaging community around $PEPEG token. What makes your project unique? PEPE GIRL is focused on community engagement. One of the key features that makes PEPE GIRL unique is its renounced contract and burned LP, ensuring that the community has full ownership and control over the project. This makes PEPE GIRL a truly decentralized and community-driven project, where users have the power to shape the future of the project through their contributions and participation. History of your project. The history of PEPE GIRL project began with a group of friends who were passionate about cryptocurrency and internet memes. They saw an opportunity to combine these two interests and create something truly unique and exciting What’s next for your project? PEPE GIRL project is currently working on a number of exciting new features and initiatives that will help to grow the community and increase the value of $PEPEG token. These include partnerships with other cryptocurrency projects, as well as the development of new tools and resources users What can your token be used for? PEPE GIRL token is initially a meme coin, but many useful opportunities will be analyzed in order to give it a global scope
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