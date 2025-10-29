معلومات سعر Pepe Dollar (PEPD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00002765$ 0.00002765 $ 0.00002765 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Pepe Dollar (PEPD) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PEPD بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPEPD على الإطلاق هو $ 0.00002765، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PEPD -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Pepe Dollar (PEPD)

القيمة السوقية $ 10.26K$ 10.26K $ 10.26K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.26K$ 10.26K $ 10.26K إمداد دورة التداول 420.69B 420.69B 420.69B إجمالي العرض 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Pepe Dollar هي $ 10.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PEPD يبلغ 420.69B، مع إجمالي عرض 420690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.26K.