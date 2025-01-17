سعر Pepe Doge (PEPEDOGE)
سعر Pepe Doge (PEPEDOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PEPEDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pepe Doge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.52
- تغيير سعر Pepe Doge خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pepe Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepe Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepe Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepe Doge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.10%
|30 يوم
|$ 0
|-57.89%
|60 يوم
|$ 0
|-34.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepe Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
-0.10%
+3.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pepe Doge is a cryptocurrency project that aims to revive the popularity of dog coins in the crypto market. The project is centered around the memeable and beloved character of Pepe the Frog, and seeks to make dogs great again in the crypto world. Pepe Doge was stealth launched with zero taxes, no presale, and a locked and burned liquidity pool, ensuring fair and transparent distribution. Additionally, the contract has been renounced, meaning that the development team has no control over the project, and it is truly run by the community for the community. The tokenomics of Pepe Doge are also designed to benefit the community. There is a 6.9% team wallet for funding exchanges and marketing wallets, but no other taxes or fees. Furthermore, 100% of LP tokens have been burned, making the project deflationary in nature. Overall, Pepe Doge is a fun and exciting project that is focused on bringing the joy of dog coins back to the forefront of the crypto world.
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