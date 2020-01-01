توكنوميكس Pepe Clanker (PEPEC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pepe Clanker (PEPEC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pepe Clanker (PEPEC) Pepe Clanker is the ultimate community-driven Pepe, powered by Clanker - the ground breaking token deployer created by the innovators at Proxy Studios. Pepe Clanker represents the next epic chapter in the evolution of Pepe the Frog, now making waves on the Base Chain. This isn’t just another memecoin; Pepe Clanker is the pinnacle of meme culture, leveling up to dominate in a crypto era supercharged with AI agents, AI-powered deployers, and cutting-edge AI-generated tokens. الموقع الرسمي: https://pepeclankerbase.com اشتر PEPEC الآن!

توكنوميكس Pepe Clanker (PEPEC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pepe Clanker (PEPEC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 390.44K $ 390.44K $ 390.44K إجمالي العرض: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M العرض المتداول: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 390.44K $ 390.44K $ 390.44K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.51 $ 4.51 $ 4.51 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.091327 $ 0.091327 $ 0.091327 السعر الحالي: $ 0.390443 $ 0.390443 $ 0.390443 معرفة المزيد عن سعر Pepe Clanker (PEPEC)

توكنوميكس Pepe Clanker (PEPEC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pepe Clanker (PEPEC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PEPEC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PEPEC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PEPEC، استكشف السعر المباشر لتوكن PEPEC!

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