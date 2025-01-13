سعر Pepe But Blue (PBB)
سعر Pepe But Blue (PBB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PBB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pepe But Blue الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.85
- تغيير سعر Pepe But Blue خلال اليوم هو -0.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pepe But Blue مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepe But Blue مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepe But Blue مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepe But Blue مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.20%
|30 يوم
|$ 0
|-31.08%
|60 يوم
|$ 0
|-39.98%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepe But Blue: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-0.20%
-18.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pepe conquered the green, Pepebutblue is poised to skyrocket in the blue base chain
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