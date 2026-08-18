سعر Pepa Inu اليوم

السعر المباشر لمشروع Pepa Inu (PEPA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PEPA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PEPA.

يحتل Pepa Inu حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 148,576، مع عرض متداول قدره 420,000.00T PEPA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PEPA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PEPA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Pepa Inu (PEPA)

القيمة السوقية $ 148.58K$ 148.58K $ 148.58K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 148.58K$ 148.58K $ 148.58K إمداد دورة التداول 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T إجمالي العرض 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

القيمة السوقية الحالية لـ Pepa Inu هي $ 148.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PEPA يبلغ 420,000.00T، مع إجمالي عرض 4.2e+17. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 148.58K.