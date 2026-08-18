سعر Peoples Reserve اليوم

السعر المباشر لمشروع Peoples Reserve (PRN) اليوم هو $ 0.059722، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PRN الحالي إلى USD هو $ 0.059722 لكل PRN.

يحتل Peoples Reserve حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 40,535,092، مع عرض متداول قدره 678.73M PRN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PRN بين $ 0.059706 (أدنى) و$ 0.059755 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 18.91، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04695826.

على المدى القصير، تحرك PRN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+12.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 19.81.

معلومات سوق Peoples Reserve (PRN)

القيمة السوقية $ 40.54M$ 40.54M $ 40.54M الحجم (24 ساعة) $ 19.81$ 19.81 $ 19.81 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 59.72M$ 59.72M $ 59.72M إمداد دورة التداول 678.73M 678.73M 678.73M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Peoples Reserve هي $ 40.54M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 19.81. العرض المتداول لـ PRN يبلغ 678.73M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 59.72M.