سعر Peony Coin (PNY)
سعر Peony Coin (PNY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PNY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Peony Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Peony Coin خلال اليوم هو -0.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Peony Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Peony Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Peony Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Peony Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.73%
|30 يوم
|$ 0
|-14.49%
|60 يوم
|$ 0
|-88.05%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Peony Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.73%
-7.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PEONY will be a coin for the decentralized economy in the agricultural sector. The name fits perfectly, and there is a great need for it. The idea is that consumers participate in agricultural and animal goods and receive a certain amount of the products produced for free or at a reduced price. We are talking about environmentally-friendly and animal-friendly agriculture.
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