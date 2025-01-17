سعر PENOS (PENOS)
سعر PENOS (PENOS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PENOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PENOS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.85
- تغيير سعر PENOS خلال اليوم هو -0.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PENOS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PENOS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PENOS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PENOS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.37%
|30 يوم
|$ 0
|-5.61%
|60 يوم
|$ 0
|-14.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PENOS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.37%
+1.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Memecoin combining both Pepe, and Thanos. Penos
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