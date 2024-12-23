سعر Pengwin (PEG)
سعر Pengwin (PEG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 103.69K. يتم تحديث سعر PEG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pengwin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.20
- تغيير سعر Pengwin خلال اليوم هو +0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M
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خلال اليوم، كان سعر Pengwin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pengwin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pengwin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pengwin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.22%
|30 يوم
|$ 0
|-91.31%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pengwin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.56%
+0.22%
-21.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pengwin is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Peg the Pengwin. Pegger of Fiat. Welcome to Pengwin, the icy addition to the solana blockchain! Our small yet mighty Pengwin, with a hint of pepe the frog, brings a fresh breeze of creativity to the degen world of solana. As the newest and freshest meme token, Pengwin is here spice things up. Join us in bringing warmth and gathering liquidity to the frosty solana chain. project is full of narrative
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