معلومات سعر penguin wif backpack (WIFBAG) في (USD)

سعر penguin wif backpack (WIFBAG) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WIFBAG بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWIFBAG على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WIFBAG -0.82% على مدار الساعة الماضية، -12.70% على مدار 24 ساعة، و -12.64% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق penguin wif backpack (WIFBAG)

القيمة السوقية $ 13.10K$ 13.10K $ 13.10K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.10K$ 13.10K $ 13.10K إمداد دورة التداول 999.83M 999.83M 999.83M إجمالي العرض 999,834,853.836242 999,834,853.836242 999,834,853.836242

