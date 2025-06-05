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سعر Penguin Tariff (PT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.01K . يتم تحديث سعر PT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Penguin Tariff الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Penguin Tariff خلال اليوم هو -2.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M

أداء سعر Penguin Tariff (PT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Penguin Tariff مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Penguin Tariff مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Penguin Tariff مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Penguin Tariff مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.18% 30 يوم $ 0 +3.38% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Penguin Tariff (PT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Penguin Tariff: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) -2.18% تغير السعر (7 أيام) -22.17%

معلومات سوق Penguin Tariff (PT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: