سعر Penguin Finance (PEFI)
سعر Penguin Finance (PEFI) المباشر لليوم هو USD 0.01106331. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 211.95K. يتم تحديث سعر PEFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Penguin Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 641.02
- تغيير سعر Penguin Finance خلال اليوم هو -8.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 19.16M
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خلال اليوم، كان سعر Penguin Finance مقابل USD هو $ -0.00099149287500441 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Penguin Finance مقابل USD هو $ +0.0003690454 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Penguin Finance مقابل USD هو $ +0.0030337178 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Penguin Finance مقابل USD هو $ +0.002420944031105026 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00099149287500441
|-8.22%
|30 يوم
|$ +0.0003690454
|+3.34%
|60 يوم
|$ +0.0030337178
|+27.42%
|90 يوم
|$ +0.002420944031105026
|+28.01%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Penguin Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.53%
-8.22%
-20.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Penguin Finance is a yield farming and staking DeFi application built on the Avalanche Network. Our Igloos (Yield Farms) allow you to stake your Pangolin liquidity provider (LP) tokens within the PeFi ecosystem in order to receive a percentage of all $PEFI rewards that are distributed by the network. The PenguinToken ($PEFI) is the lifeblood of the Penguin Finance Ecosystem. Penguins are able to stake their tokens to receive both staking rewards and fees that are collected by applications within the Penguin Finance Ecosystem. Rather than being purely speculative, PEFI's value is derived from the fees that are collected from the protocol's users and its utility within PeFi, as well as burning mechanisms. PEFI tokens will have a wide arrange of applications ranging from their use in custom yield farming strategies, our upcoming ultra low-fee Prediction Markets, NFTs, and the famed Penguin Arena.
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