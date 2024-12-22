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سعر Penguin Finance (PEFI) المباشر لليوم هو USD 0.01106331 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 211.95K . يتم تحديث سعر PEFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Penguin Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 641.02 - تغيير سعر Penguin Finance خلال اليوم هو -8.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 19.16M

أداء سعر Penguin Finance (PEFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Penguin Finance مقابل USD هو $ -0.00099149287500441 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Penguin Finance مقابل USD هو $ +0.0003690454 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Penguin Finance مقابل USD هو $ +0.0030337178 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Penguin Finance مقابل USD هو $ +0.002420944031105026 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00099149287500441 -8.22% 30 يوم $ +0.0003690454 +3.34% 60 يوم $ +0.0030337178 +27.42% 90 يوم $ +0.002420944031105026 +28.01%

تحليل سعر Penguin Finance (PEFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Penguin Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01066786$ 0.01066786 $ 0.01066786 24 ساعة مرتفع $ 0.01205481$ 0.01205481 $ 0.01205481 عالية طوال الوقت $ 6.89$ 6.89 $ 6.89 تغير السعر (1 ساعة) +1.53% تغير السعر (1يوم) -8.22% تغير السعر (7 أيام) -20.47%

معلومات سوق Penguin Finance (PEFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: