توكنوميكس Pencils Protocol (DAPP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pencils Protocol (DAPP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pencils Protocol (DAPP) Pencils Protocol is the next-gen decentralized platform that offers auction services for blockchain native assets and RWAs, along with unified and leveraged yield aggregation services for users to maximize asset utilization.Pencils Protocol also serve as Scroll native gateway for liquid staking and restaking assets. Powered by Scroll, Pencils Protocol redefines the Layer-2 sectors by utilizing Scroll’s zero-knowledge technology. We focus on scalable and private DeFi services, enhancing yield aggregation and farming. By leveraging the synergy between our launchpad and farming solutions, we aim to become the primary TVL gateway for the Scroll ecosystem. الموقع الرسمي: https://pencilsprotocol.io/ الوثيقة البيضاء: https://gitbook.pencilsprotocol.io/overview/pencils-protocol-whitepaper اشتر DAPP الآن!

توكنوميكس Pencils Protocol (DAPP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pencils Protocol (DAPP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 226.64K $ 226.64K $ 226.64K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 57.07M $ 57.07M $ 57.07M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 397.14K $ 397.14K $ 397.14K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00384992 $ 0.00384992 $ 0.00384992 السعر الحالي: $ 0.00397209 $ 0.00397209 $ 0.00397209 معرفة المزيد عن سعر Pencils Protocol (DAPP)

توكنوميكس Pencils Protocol (DAPP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pencils Protocol (DAPP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DAPP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DAPP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DAPP، استكشف السعر المباشر لتوكن DAPP!

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