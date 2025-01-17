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سعر Pencils Protocol (DAPP) المباشر لليوم هو USD 0.101259 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DAPP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pencils Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 381.64K - تغيير سعر Pencils Protocol خلال اليوم هو -1.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pencils Protocol (DAPP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pencils Protocol مقابل USD هو $ -0.001602365830861 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pencils Protocol مقابل USD هو $ +0.0054881770 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pencils Protocol مقابل USD هو $ -0.0201376406 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pencils Protocol مقابل USD هو $ -0.0968120046932986 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001602365830861 -1.55% 30 يوم $ +0.0054881770 +5.42% 60 يوم $ -0.0201376406 -19.88% 90 يوم $ -0.0968120046932986 -48.87%

تحليل سعر Pencils Protocol (DAPP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pencils Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.098381$ 0.098381 $ 0.098381 24 ساعة مرتفع $ 0.103605$ 0.103605 $ 0.103605 عالية طوال الوقت $ 1.058$ 1.058 $ 1.058 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -1.55% تغير السعر (7 أيام) -2.69%

معلومات سوق Pencils Protocol (DAPP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: