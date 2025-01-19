احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PEG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PEG.

سعر Pegazus Finance (PEG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PEG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pegazus Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.16 - تغيير سعر Pegazus Finance خلال اليوم هو -0.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pegazus Finance (PEG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pegazus Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pegazus Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pegazus Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pegazus Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.95% 30 يوم $ 0 -1.63% 60 يوم $ 0 +1.44% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pegazus Finance (PEG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pegazus Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.95% تغير السعر (7 أيام) -1.53%

معلومات سوق Pegazus Finance (PEG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: