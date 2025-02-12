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سعر PeerMe SUPER (SUPER) المباشر لليوم هو USD 0.01078964 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SUPER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PeerMe SUPER الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.40 - تغيير سعر PeerMe SUPER خلال اليوم هو +1.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر PeerMe SUPER (SUPER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PeerMe SUPER مقابل USD هو $ +0.00018962 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PeerMe SUPER مقابل USD هو $ -0.0033131078 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PeerMe SUPER مقابل USD هو $ -0.0047174917 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PeerMe SUPER مقابل USD هو $ -0.000201848402657151 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00018962 +1.79% 30 يوم $ -0.0033131078 -30.70% 60 يوم $ -0.0047174917 -43.72% 90 يوم $ -0.000201848402657151 -1.83%

تحليل سعر PeerMe SUPER (SUPER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PeerMe SUPER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01052277$ 0.01052277 $ 0.01052277 24 ساعة مرتفع $ 0.01127904$ 0.01127904 $ 0.01127904 عالية طوال الوقت $ 0.140351$ 0.140351 $ 0.140351 تغير السعر (1 ساعة) +0.35% تغير السعر (1يوم) +1.79% تغير السعر (7 أيام) +6.23%

معلومات سوق PeerMe SUPER (SUPER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: