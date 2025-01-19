سعر Peepa (PEEPA)
سعر Peepa (PEEPA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PEEPA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Peepa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 269.84
- تغيير سعر Peepa خلال اليوم هو -0.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Peepa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Peepa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Peepa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Peepa مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.63%
|30 يوم
|$ 0
|-2.03%
|60 يوم
|$ 0
|-57.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Peepa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
-0.63%
-5.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$PEEPA is an ERC-20 meme coin inspired by the popular PEPE meme, designed to bring back the excitement and community spirit of memecoins. Launched without a presale to ensure fairness, $PEEPA features no taxes, with liquidity pool tokens burned and the contract renounced, making it fully community-owned. With a total supply of 420,690,000,000,000 tokens, $PEEPA aims to foster a vibrant community through its unique and playful nature. The project emphasizes its lack of intrinsic value or financial expectations, existing purely for entertainment.
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