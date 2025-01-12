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سعر peep (PEEP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.58K . يتم تحديث سعر PEEP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق peep الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 218.83 - تغيير سعر peep خلال اليوم هو +0.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 958.58M

أداء سعر peep (PEEP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر peep مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر peep مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر peep مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر peep مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.43% 30 يوم $ 0 -21.49% 60 يوم $ 0 -13.50% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر peep (PEEP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر peep: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) +0.43% تغير السعر (7 أيام) -4.53%

معلومات سوق peep (PEEP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: