سعر peep (PEEP)
سعر peep (PEEP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.58K. يتم تحديث سعر PEEP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق peep الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 218.83
- تغيير سعر peep خلال اليوم هو +0.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 958.58M
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خلال اليوم، كان سعر peep مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر peep مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر peep مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر peep مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.43%
|30 يوم
|$ 0
|-21.49%
|60 يوم
|$ 0
|-13.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر peep: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
+0.43%
-4.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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