سعر PEENO (PEENO)
سعر PEENO (PEENO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 250.23K. يتم تحديث سعر PEENO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PEENO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.60K
- تغيير سعر PEENO خلال اليوم هو +3.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PEENO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PEENO.
خلال اليوم، كان سعر PEENO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PEENO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PEENO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PEENO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.15%
|30 يوم
|$ 0
|-60.65%
|60 يوم
|$ 0
|-75.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PEENO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.97%
+3.15%
-15.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Step into the neon-soaked world of Peeno, a meme token like no other! In an alternate universe where it's always the 80s and crypto reigns supreme, Peeno is the ultimate ladies' man and crypto millionaire. With his irresistible charm and daring escapades, he invites you on a wild journey filled with arcade games, Italo Disco beats, and high-stakes crypto deals in a dazzling retro-futuristic wonderland.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PEENO إلى AUD
A$--
|1 PEENO إلى GBP
￡--
|1 PEENO إلى EUR
€--
|1 PEENO إلى USD
$--
|1 PEENO إلى MYR
RM--
|1 PEENO إلى TRY
₺--
|1 PEENO إلى JPY
¥--
|1 PEENO إلى RUB
₽--
|1 PEENO إلى INR
₹--
|1 PEENO إلى IDR
Rp--
|1 PEENO إلى PHP
₱--
|1 PEENO إلى EGP
￡E.--
|1 PEENO إلى BRL
R$--
|1 PEENO إلى CAD
C$--
|1 PEENO إلى BDT
৳--
|1 PEENO إلى NGN
₦--
|1 PEENO إلى UAH
₴--
|1 PEENO إلى VES
Bs--
|1 PEENO إلى PKR
Rs--
|1 PEENO إلى KZT
₸--
|1 PEENO إلى THB
฿--
|1 PEENO إلى TWD
NT$--
|1 PEENO إلى CHF
Fr--
|1 PEENO إلى HKD
HK$--
|1 PEENO إلى MAD
.د.م--