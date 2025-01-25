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سعر PEEKING DUCK (QWACK) المباشر لليوم هو USD 0.00044144 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 441.80K . يتم تحديث سعر QWACK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PEEKING DUCK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.09K - تغيير سعر PEEKING DUCK خلال اليوم هو -41.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر PEEKING DUCK (QWACK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PEEKING DUCK مقابل USD هو $ -0.000310404186950638 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PEEKING DUCK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PEEKING DUCK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PEEKING DUCK مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000310404186950638 -41.28% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PEEKING DUCK (QWACK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PEEKING DUCK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00043764$ 0.00043764 $ 0.00043764 24 ساعة مرتفع $ 0.0008568$ 0.0008568 $ 0.0008568 عالية طوال الوقت $ 0.0008568$ 0.0008568 $ 0.0008568 تغير السعر (1 ساعة) -0.88% تغير السعر (1يوم) -41.28% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق PEEKING DUCK (QWACK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: