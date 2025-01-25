سعر PEEKING DUCK (QWACK)
سعر PEEKING DUCK (QWACK) المباشر لليوم هو USD 0.00044144. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 441.80K. يتم تحديث سعر QWACK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PEEKING DUCK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.09K
- تغيير سعر PEEKING DUCK خلال اليوم هو -41.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر PEEKING DUCK مقابل USD هو $ -0.000310404186950638 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PEEKING DUCK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PEEKING DUCK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PEEKING DUCK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000310404186950638
|-41.28%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PEEKING DUCK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.88%
-41.28%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
QWACK is a community-driven cryptocurrency inspired by anatidaephobia—the fear that somewhere, somehow, a duck is watching you. With its ticker symbol $QWACK, the project embraces humor and internet culture while promoting community engagement and decentralized meme-based value. The project is built on solana blockchain technology, with a focus on accessibility, transparency, and fun. $QWACK aims to create a lighthearted ecosystem where holders can participate in activities, memes, and initiatives while exploring the potential of decentralized finance in a relaxed and entertaining environment.
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RM0.0019290928
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₽0.0431331024
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Rp7.1199990032
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￡E.0.02218236
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