توكنوميكس Pedro the Raccoon (PEDRO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pedro the Raccoon (PEDRO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pedro the Raccoon (PEDRO) Dev jeeted. Community took over, new tg and twiiter been growing exponentially. الموقع الرسمي: https://pedrotheraccoon.org/ اشتر PEDRO الآن!

توكنوميكس Pedro the Raccoon (PEDRO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pedro the Raccoon (PEDRO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 99.98M $ 99.98M $ 99.98M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 77.34K $ 77.34K $ 77.34K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.186986 $ 0.186986 $ 0.186986 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00077351 $ 0.00077351 $ 0.00077351 معرفة المزيد عن سعر Pedro the Raccoon (PEDRO)

توكنوميكس Pedro the Raccoon (PEDRO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pedro the Raccoon (PEDRO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PEDRO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PEDRO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PEDRO، استكشف السعر المباشر لتوكن PEDRO!

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