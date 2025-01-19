احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PEDRO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PEDRO.

سعر Pedro the Raccoon (PEDRO) المباشر لليوم هو USD 0.00230671 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PEDRO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pedro the Raccoon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.54K - تغيير سعر Pedro the Raccoon خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pedro the Raccoon (PEDRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pedro the Raccoon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pedro the Raccoon مقابل USD هو $ +0.0000099476 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pedro the Raccoon مقابل USD هو $ -0.0017145044 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pedro the Raccoon مقابل USD هو $ -0.009313110239462024 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.01% 30 يوم $ +0.0000099476 +0.43% 60 يوم $ -0.0017145044 -74.32% 90 يوم $ -0.009313110239462024 -80.14%

تحليل سعر Pedro the Raccoon (PEDRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pedro the Raccoon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00219349$ 0.00219349 $ 0.00219349 24 ساعة مرتفع $ 0.00261451$ 0.00261451 $ 0.00261451 عالية طوال الوقت $ 0.186986$ 0.186986 $ 0.186986 تغير السعر (1 ساعة) -1.21% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) +21.43%

معلومات سوق Pedro the Raccoon (PEDRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: