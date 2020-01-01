توكنوميكس Pedro Raccoon (GINGER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pedro Raccoon (GINGER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pedro Raccoon (GINGER) Pedro Raccoon. GINGER is a memecoin built on Solana based on the viral tiktok Raccoon named Ginger. Tiktok Video has been Posted by the Owner of the raccoon $GINGER The Owner Is with us supporting the GINGER community and posting memes online. This thing rarely happens where an owner of a viral animal/ meme decides to join a memecoin community and support them the way the owner of the raccoon did with $GINGER. الموقع الرسمي: https://gingerraccoon.vip اشتر GINGER الآن!

توكنوميكس Pedro Raccoon (GINGER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pedro Raccoon (GINGER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 23.21K $ 23.21K $ 23.21K إجمالي العرض: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M العرض المتداول: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 23.21K $ 23.21K $ 23.21K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00195145 $ 0.00195145 $ 0.00195145 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Pedro Raccoon (GINGER)

توكنوميكس Pedro Raccoon (GINGER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pedro Raccoon (GINGER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GINGER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GINGER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GINGER، استكشف السعر المباشر لتوكن GINGER!

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