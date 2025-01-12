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سعر Pedro Raccoon (GINGER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.10K . يتم تحديث سعر GINGER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pedro Raccoon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 486.17 - تغيير سعر Pedro Raccoon خلال اليوم هو +0.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M

أداء سعر Pedro Raccoon (GINGER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pedro Raccoon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pedro Raccoon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pedro Raccoon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pedro Raccoon مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.30% 30 يوم $ 0 -51.44% 60 يوم $ 0 -47.86% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pedro Raccoon (GINGER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pedro Raccoon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00195145$ 0.00195145 $ 0.00195145 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +0.30% تغير السعر (7 أيام) -16.23%

معلومات سوق Pedro Raccoon (GINGER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: