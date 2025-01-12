سعر Pedro Raccoon (GINGER)
سعر Pedro Raccoon (GINGER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.10K. يتم تحديث سعر GINGER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pedro Raccoon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 486.17
- تغيير سعر Pedro Raccoon خلال اليوم هو +0.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M
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خلال اليوم، كان سعر Pedro Raccoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pedro Raccoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pedro Raccoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pedro Raccoon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.30%
|30 يوم
|$ 0
|-51.44%
|60 يوم
|$ 0
|-47.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pedro Raccoon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+0.30%
-16.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pedro Raccoon. GINGER is a memecoin built on Solana based on the viral tiktok Raccoon named Ginger. Tiktok Video has been Posted by the Owner of the raccoon $GINGER The Owner Is with us supporting the GINGER community and posting memes online. This thing rarely happens where an owner of a viral animal/ meme decides to join a memecoin community and support them the way the owner of the raccoon did with $GINGER.
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