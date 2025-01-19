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سعر Pearl Finance (PEARL) المباشر لليوم هو USD 4.76 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PEARL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pearl Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 864.87 - تغيير سعر Pearl Finance خلال اليوم هو -4.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pearl Finance (PEARL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pearl Finance مقابل USD هو $ -0.247976357894251 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pearl Finance مقابل USD هو $ -0.3335322480 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pearl Finance مقابل USD هو $ -0.1188172160 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pearl Finance مقابل USD هو $ +0.26321270222768 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.247976357894251 -4.94% 30 يوم $ -0.3335322480 -7.00% 60 يوم $ -0.1188172160 -2.49% 90 يوم $ +0.26321270222768 +5.85%

تحليل سعر Pearl Finance (PEARL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pearl Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 4.66$ 4.66 $ 4.66 24 ساعة مرتفع $ 5.04$ 5.04 $ 5.04 عالية طوال الوقت $ 6,302.93$ 6,302.93 $ 6,302.93 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -4.94% تغير السعر (7 أيام) -4.84%

معلومات سوق Pearl Finance (PEARL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: