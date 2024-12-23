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سعر Pearl (PEARL) المباشر لليوم هو USD 0.072421 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 758.98K . يتم تحديث سعر PEARL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pearl الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.61K - تغيير سعر Pearl خلال اليوم هو -1.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.48M

أداء سعر Pearl (PEARL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pearl مقابل USD هو $ -0.00075618429266826 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pearl مقابل USD هو $ -0.0244935136 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pearl مقابل USD هو $ -0.0624838466 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pearl مقابل USD هو $ -0.04144958982514954 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00075618429266826 -1.03% 30 يوم $ -0.0244935136 -33.82% 60 يوم $ -0.0624838466 -86.27% 90 يوم $ -0.04144958982514954 -36.40%

تحليل سعر Pearl (PEARL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pearl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.069199$ 0.069199 $ 0.069199 24 ساعة مرتفع $ 0.074011$ 0.074011 $ 0.074011 عالية طوال الوقت $ 0.892515$ 0.892515 $ 0.892515 تغير السعر (1 ساعة) +0.29% تغير السعر (1يوم) -1.03% تغير السعر (7 أيام) -12.69%

معلومات سوق Pearl (PEARL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: