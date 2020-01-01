توكنوميكس PEAR AI ($PEAR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PEAR AI ($PEAR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PEAR AI ($PEAR) $PEAR is a cryptocurrency project designed to enhance the capabilities of businesses through advanced AI tools. The project focuses on automating various aspects of development and marketing, including code generation, content creation, and customer interactions.Key features of $PEAR include: Automated Code Generation: Streamlining development workflows to improve efficiency. Visual and Design Production: Quickly creating visuals and design concepts that foster creativity. Content Generation: Producing high-quality written content for blogs and marketing campaigns effortlessly. Customer Engagement: Utilizing AI to enhance customer interactions and improve product descriptions. With a total supply of 10 million tokens and a tax rate of 5% on transactions, $PEAR aims to leverage AI technology to optimize business operations and decision-making processes, making it a valuable asset in the evolving landscape of digital currencies. الموقع الرسمي: https://thepearai.com/ الوثيقة البيضاء: https://thepearai.com/ اشتر $PEAR الآن!

توكنوميكس PEAR AI ($PEAR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PEAR AI ($PEAR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.63K $ 17.63K $ 17.63K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.050771 $ 0.050771 $ 0.050771 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00017626 $ 0.00017626 $ 0.00017626 معرفة المزيد عن سعر PEAR AI ($PEAR)

توكنوميكس PEAR AI ($PEAR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PEAR AI ($PEAR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $PEAR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $PEAR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $PEAR، استكشف السعر المباشر لتوكن $PEAR!

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