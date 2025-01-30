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سعر PEAR AI ($PEAR) المباشر لليوم هو USD 0.00218561 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $PEAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PEAR AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.16K - تغيير سعر PEAR AI خلال اليوم هو +11.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر PEAR AI ($PEAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PEAR AI مقابل USD هو $ +0.00022632 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PEAR AI مقابل USD هو $ -0.0017999403 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PEAR AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PEAR AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00022632 +11.55% 30 يوم $ -0.0017999403 -82.35% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PEAR AI ($PEAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PEAR AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00195743$ 0.00195743 $ 0.00195743 24 ساعة مرتفع $ 0.00218196$ 0.00218196 $ 0.00218196 عالية طوال الوقت $ 0.050771$ 0.050771 $ 0.050771 تغير السعر (1 ساعة) +1.24% تغير السعر (1يوم) +11.55% تغير السعر (7 أيام) -62.29%

معلومات سوق PEAR AI ($PEAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: