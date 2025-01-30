سعر PEAR AI ($PEAR)
سعر PEAR AI ($PEAR) المباشر لليوم هو USD 0.00218561. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $PEAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PEAR AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.16K
- تغيير سعر PEAR AI خلال اليوم هو +11.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PEAR AI مقابل USD هو $ +0.00022632 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PEAR AI مقابل USD هو $ -0.0017999403 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PEAR AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PEAR AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00022632
|+11.55%
|30 يوم
|$ -0.0017999403
|-82.35%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PEAR AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.24%
+11.55%
-62.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$PEAR is a cryptocurrency project designed to enhance the capabilities of businesses through advanced AI tools. The project focuses on automating various aspects of development and marketing, including code generation, content creation, and customer interactions.Key features of $PEAR include: Automated Code Generation: Streamlining development workflows to improve efficiency. Visual and Design Production: Quickly creating visuals and design concepts that foster creativity. Content Generation: Producing high-quality written content for blogs and marketing campaigns effortlessly. Customer Engagement: Utilizing AI to enhance customer interactions and improve product descriptions. With a total supply of 10 million tokens and a tax rate of 5% on transactions, $PEAR aims to leverage AI technology to optimize business operations and decision-making processes, making it a valuable asset in the evolving landscape of digital currencies.
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